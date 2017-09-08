Специальный репортаж: Молодежный форум «Пермский период»

Олимпийские чемпионы, историки, молодые предприниматели с динамично развивающимся бизнесом, столичные политики, киберспортсмены, историки и блогеры. Они преодолели тысячи километров и приехали на Молодежный форум «Пермский период», чтобы поделиться с активной молодежью Прикамья своими секретами успеха.

Более полугода шла подготовка к Молодежному форуму «Пермский период». Формировать программу и выбирать экспертов доверили молодым. На Молодежном форуме организовали почти четыре десятка мероприятий, на которых собрали более двух тысяч человек. Многие молодые люди приехали на форум из глубинки Пермского края.

Краевой Молодежный форум объединил 9 тематических площадок. На каждой был настоящий аншлаг. Например, интересующиеся высокими технологиями, инновациями и робототехникой узнали о 3D-проектировании и о том, какие были и будут роботы через несколько лет.

Как запустить и развить свое дело. Как сделать так, чтобы работа была в радость, в удовольствие, а главное приносила доход. На все эти вопросы молодым отвечали на площадке «Ты - предприниматель». После лекций слушатели спешили домой, чтобы не терять дорогое время, а начать реализовывать свои планы.

А в киберспортивную секцию форума спешат те, кто не представляет своей жизни без компьютерных игр, и мечтают на этом заработать. Здесь собравшимся рассказали о том, как построить карьеру, играя в любимую игру. Чтобы и времени зря не терять и доход иметь.

Участники форума вместе с экспертами обсудили проблемы и современной урбанистики. Молодые люди в возрасте до 35 лет показали свои проекты экспертам и рассказали, что бы они хотели видеть в родном городе, где хотели бы построить культурный центр, а где организовать парк.

Почти каждый сегодня имеет страничку в соцсетях. На площадке «Молодежные медиа» рассказали, если правильно вести свой аккаунт, на этом можно заработать неплохие деньги. Эксперты для начала посоветовали собравшимся как можно реже менять аватарку на своей страничке. Ведь тем, кто часто ее изменяет, меньше доверяют. Также на форуме нашлось место и для тех, кто устал от лекций. Любой желающий мог попытать свои силы в скалолазании.

Здесь научили не бояться белого листа бумаги, карандашей и кисточек, и попробовать себя в роли художников. А еще на одной из площадок на Молодежном форуме показали, что гонки бывают не только на мотоциклах, но и на квадракоптерах.

Организаторы форума и участники надеются, что это мероприятие станет ежегодным. Ведь этот форум дает возможность молодежи рассказать представителям власти о своих планах, идеях, о том, что важно и нужно молодому поколению.