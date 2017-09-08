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Наталья Осипова побывала в гостях у хореографического училища
Наталья Осипова – прима-балерина Лондонского королевского балета, а с недавних пор и Пермского театра оперы и балета - побывала в хореографическом училище. Перед ней выступили ученицы старших классов. Так как сейчас только начало учебного года и юные балерины только начинают входить в форму, Наталья попросила у девочек сильно не напрягаться, чтобы не получить травму. А после дала несколько советов начинающим танцовщицам.
Для учащихся хореографического училища эти встречи как глоток свежего воздуха. Именно в эти моменты можно получить советы от знаменитости, а главное - такие занятия придают больше уверенности в собственных силах, для того чтобы заниматься и танцевать ещё лучше.
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