Наталья Осипова побывала в гостях у хореографического училища

Наталья Осипова – прима-балерина Лондонского королевского балета, а с недавних пор и Пермского театра оперы и балета - побывала в хореографическом училище. Перед ней выступили ученицы старших классов. Так как сейчас только начало учебного года и юные балерины только начинают входить в форму, Наталья попросила у девочек сильно не напрягаться, чтобы не получить травму. А после дала несколько советов начинающим танцовщицам.

Для учащихся хореографического училища эти встречи как глоток свежего воздуха. Именно в эти моменты можно получить советы от знаменитости, а главное - такие занятия придают больше уверенности в собственных силах, для того чтобы заниматься и танцевать ещё лучше.