Памятник троллейбусу - трогать разрешается

В музее «Пермгорэлектротранса» появился новый экспонат – ретро-троллейбус КТГ-2. Такие работали на линии с 1987 по 2000-е гг. Он установлен на улице Уральская, 108 а и уже открыт для экскурсий.

Около часа понадобилось, чтобы троллейбус КТГ-2 привезти из депо Балатово, и еще 2 часа для того, чтобы установить его на месте.

Самое интересное - наполнение кабины. Здесь все можно потрогать и все работает. Руль крутится, колеса поворачиваются, тумблеры переключаются, педали нажимаются. Восстановлены все приборы.

Троллейбус КТГ-2 выпускался на Киевском заводе электротранспорта им. Дзержинского. В Пермь поступил в 1987 году, последний свой выезд совершил в 2006-м. Во время эксплуатации троллейбус получил номер Г-32. Вес 10 тонн, длинна - 10 метров, ширина - 2,5 метра, открытый кузов и кабина. Специалисты «Пермгорэлектротранса» приступили к реставрации в начале июля.

Машину перекрасили в родной цвет, восстановили кузов, в котором в свое время перевозили, к примеру, шоколад с шоколадной фабрики.

Кстати, машина и до сих пор на ходу, хоть и приехала в четыре ночи к «Пермгорэлектротрансу» на Уральскую, 108 на прицепе. Троллейбус-грузовик планируют сделать интерактивной площадкой.

Посмотреть на ретро-троллейбус можно ежедневно. Но в кабину попасть - только записавшись на экскурсию. Телефоны есть на сайте «Пермгорэлектротранса». В первую очередь установят ступени, чтобы детям было удобно забираться в кабину.