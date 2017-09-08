Как пермячки «заболели» хоккеем на траве

Треть века в Перми существует направление хоккея на траве, но о нём мало знает широкая публика. Между тем, женская команда «Юность» под руководством тренера высшей категории Нины Захаровой трижды становилась победителем Чемпионата России Высшей лиги.

Тренировки 5 дней в неделю, сборы, выезды на туры регулярного чемпионата. Всё во имя служения малознакомому для пермяков спустя добрую треть века - хоккею на траве.

В каждой команде по 11 человек, 10 полевых и 1 вратарь. У вратаря особая экипировка. У полевых игроков - щитки, гетры, специальные шипованные кроссовки. Девочки играют в юбках и футболках. Во время игры девочки надевают на зубы капу.

Задача полевых - огорчить вратаря. Задача вратаря - отразить летящие мячи. Каждый по 160 грамм.

В основном составе легкоатлетичные красавицы от 15 до 32 лет. Стипендия от Центра спортивной подготовки - хорошая поддержка для студенток; но не для замужних, и тем более, мам. Приходится жить в напряжённом режиме: вторая работа – тренировки - командировки - семья.

Юлия Сапрохина, капитан ЖХК «Юность»: "Правильно говорят, все спортсмены это больные люди. Этим нужно болеть, для того чтобы что-то получалось, чтобы это не было лень и через не хочу. Это просто надо любить. По-другому не получится".

Капитан Юлия Сапрохина в коллективе «Юность» со 2-го класса и уже 20 лет. Многократных победительниц Чемпионата России Высшей лиги знают в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Волгодонске. Преданных болельщиков нет только на родной земле. Равно, как и поля, готового принять турнир соответствующего уровня.

Нина Захарова, тренер команды ЖХК «Юность»: "Сейчас мы занимаемся в Центре спортивной подготовки на футбольном поле. А проводить официальные соревнования мы не можем. В связи с тем, что оно не подходит по стандартам для проведения Чемпионата России, да, детские соревнования ещё возможно. Мы с федерацией хоккея на траве России на будущий год в июне предварительно запланировали провести впервые детские соревнования всероссийского уровня".

Цикличный вид спорта предполагает интенсивный соревновательный график с апреля по сентябрь. Сейчас в Барнауле стартует решающий третий тур, в котором определятся призёры Чемпионата России 2017 года. Болеем за пермячек заочно.