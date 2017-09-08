Высокий визит: Владимир Путин в Перми

8 сентября Пермь с рабочим визитом посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом накануне официально сообщил сайт Кремля. Предполагатеся, что на площадке АО «ЭР-Телеком Холдинг» – ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи – глава государства ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. Президент также проведёт рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.

Этот визит в Прикамье станет для российского президента четвертым по счету. Первый раз Владимир Путин побывал в Перми в октябре 2003 года. Тогда он посетил Пермскую область и Коми-Пермяцкий автономный округ - это было за месяц до первого в истории страны объединения двух регионов в один - Пермский край. Глава госуарства провел по этому поводу совещание в Кудымкаре, в Перми Путин оценил перспективы моторостроительного комплекса, тогда на его базе создавали федеральный центр двигателестроения.

Второй визит Владимира Путина состоялся в декабре 2009 года. Тогда в статусе премьер-министра страны он незапланированно прилетел в Пермь, чтобы почтить память погибших на пожаре в клубе "Хромая лошадь". Путин взложил цветы к месту трагедии и провел экстренное совещание прямо в аэропорту.

Вновь Путин в амплуа премьер-министра прибывает в Пермь на несколько часов в феврале 2012 года. Во время этого визита он успел посмотреть любительский хоккейный матч и провести совещание с руководителями ведущих предприятий Пермского края.