Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Не для слабаков: самые сильные люди соберутся в Перми

Как пермячки «заболели» хоккеем на траве →

Высокий визит: Владимир Путин в Перми

смотреть видео

Путин

8 сентября Пермь с рабочим визитом посетит президент РФ Владимир Путин. Об этом накануне официально сообщил сайт Кремля. Предполагатеся, что на площадке АО «ЭР-Телеком Холдинг» – ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи – глава государства ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. Президент также проведёт рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.

Этот визит в Прикамье станет для российского президента четвертым по счету. Первый раз Владимир Путин побывал в Перми в октябре 2003 года. Тогда он посетил Пермскую область и Коми-Пермяцкий автономный округ - это было за месяц до первого в истории страны объединения двух регионов в один - Пермский край. Глава госуарства провел по этому поводу совещание в Кудымкаре, в Перми Путин оценил перспективы моторостроительного комплекса, тогда на его базе создавали федеральный центр двигателестроения.

Второй визит Владимира Путина состоялся в декабре 2009 года. Тогда в статусе премьер-министра страны он незапланированно прилетел в Пермь, чтобы почтить память погибших на пожаре в клубе "Хромая лошадь". Путин взложил цветы к месту трагедии и провел экстренное совещание прямо в аэропорту.

Вновь Путин в амплуа премьер-министра прибывает в Пермь на несколько часов в феврале 2012 года. Во время этого визита он успел посмотреть любительский хоккейный матч и провести совещание с руководителями ведущих предприятий Пермского края.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 08.09.2017 в 12:36 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Не для слабаков: самые сильные люди соберутся в Перми

Пермь-Восток: загадочному Вьетнаму посвящается

На чьей улице праздник?

Флешмоб «Голосовач»: Пермяки поставили гигантскую «галочку»

В День набережной изменится движение транспорта

В Барде открыли спорткомплекс «Батыр»

В Пермь едет президент

Пермскому троллейбусу поставили памятник

Звезда Лондонского Королевского балета танцует в Перми

В Перми остановили мотоциклистов без прав и навеселе


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Не для слабаков: самые сильные люди соберутся в Перми

Как пермячки «заболели» хоккеем на траве →

Обратите внимание

в Перми

Памятник троллейбусу - трогать разрешается

Посмотреть на ретро-троллейбус можно ежедневно. Но в кабину попасть - только записавшись на экскурсию.
смотреть видео читать08.09.2017 в 13:03
Метки: в Перми, Общество

Как пермячки «заболели» хоккеем на траве

О хоккее на траве широкая публика знает мало. Между тем, пермячки из команды «Юность» трижды становилась победителями Чемпионата России Высшей лиги.
смотреть видео читать08.09.2017 в 12:41
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Высокий визит: Владимир Путин в Перми

Этот визит в Прикамье станет для российского президента четвертым по счету.
смотреть видео читать08.09.2017 в 12:36
Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Власть

Не для слабаков: самые сильные люди соберутся в Перми

Сильнейшие жимовики, около 150 человек, соберутся на Открытый Чемпионат Пермского края по жиму штанги.
смотреть видео читать08.09.2017 в 12:22
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России

Пермь-Восток: загадочному Вьетнаму посвящается

В Перми прошел юбилейный, пятый, открытый форум «Пермь-Восток». На этот раз его посвятили Вьетнаму.
смотреть видео читать08.09.2017 в 11:57
Метки: в Перми, Общество, в России

в России

Как пермячки «заболели» хоккеем на траве

О хоккее на траве широкая публика знает мало. Между тем, пермячки из команды «Юность» трижды становилась победителями Чемпионата России Высшей лиги.
смотреть видео читать08.09.2017 в 12:41
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

Не для слабаков: самые сильные люди соберутся в Перми

Сильнейшие жимовики, около 150 человек, соберутся на Открытый Чемпионат Пермского края по жиму штанги.
смотреть видео читать08.09.2017 в 12:22
Метки: в Перми, Спорт, Общество, в России

Пермь-Восток: загадочному Вьетнаму посвящается

В Перми прошел юбилейный, пятый, открытый форум «Пермь-Восток». На этот раз его посвятили Вьетнаму.
смотреть видео читать08.09.2017 в 11:57
Метки: в Перми, Общество, в России

Флешмоб «Голосовач»: Пермяки поставили гигантскую «галочку»

Смотреть на эту галочку лучше всего с высоты птичьего полета.
смотреть видео читать08.09.2017 в 11:10
Метки: в Перми, в России, Выборы, Общество

В Пермь едет президент

Официальный сайт президента России опубликовал сообщение о визите Владимира Путина в Пермь.
смотреть видео читать08.09.2017 в 01:33
Метки: в Перми, Власть, в России
Лента новостей RSS каналы

Памятник троллейбусу - трогать разрешаетсяПамятник троллейбусу - трогать разрешается

Как пермячки «заболели» хоккеем на травеКак пермячки «заболели» хоккеем на траве

Высокий визит: Владимир Путин в ПермиВысокий визит: Владимир Путин в Перми

Не для слабаков: самые сильные люди соберутся в ПермиНе для слабаков: самые сильные люди соберутся в Перми

Пермь-Восток: загадочному Вьетнаму посвящаетсяПермь-Восток: загадочному Вьетнаму посвящается

На чьей улице праздник?На чьей улице праздник?

Флешмоб «Голосовач»: Пермяки поставили гигантскую «галочку»Флешмоб «Голосовач»: Пермяки поставили гигантскую «галочку»

В День набережной изменится движение транспортаВ День набережной изменится движение транспорта

В Барде открыли спорткомплекс «Батыр»В Барде открыли спорткомплекс «Батыр»

В Пермь едет президентВ Пермь едет президент

Вести Кудымкар. Выпуск 7.09.2017Вести Кудымкар. Выпуск 7.09.2017

Над Пермью пролетает МКСНад Пермью пролетает МКС

На Урал идет циклонНа Урал идет циклон

В Прикамье началась вакцинация от гриппаВ Прикамье началась вакцинация от гриппа

Смотри музыку: Венский фестиваль музыкальных кинофильмов в ПермиСмотри музыку: Венский фестиваль музыкальных кинофильмов в Перми

Пермскому троллейбусу поставили памятникПермскому троллейбусу поставили памятник

Звезда Лондонского Королевского балета танцует в ПермиЗвезда Лондонского Королевского балета танцует в Перми

В Перми остановили мотоциклистов без прав и навеселеВ Перми остановили мотоциклистов без прав и навеселе

Аукцион на установку системы видеонаблюдения прошел с нарушениямиАукцион на установку системы видеонаблюдения прошел с нарушениями

ВОВРЕМЯ. Про Добро: Куединский районВОВРЕМЯ. Про Добро: Куединский район

Проверено на себе: Учитель начальных классовПроверено на себе: Учитель начальных классов

«История на экране»: Пермская набережная«История на экране»: Пермская набережная

Массовое ДТП: Под Пермью столкнулись шесть грузовиков и легковушкаМассовое ДТП: Под Пермью столкнулись шесть грузовиков и легковушка

День набережной: будет интересно!День набережной: будет интересно!

Пермякам дали «Земельный ответ»Пермякам дали «Земельный ответ»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru