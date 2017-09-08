Не для слабаков: самые сильные люди соберутся в Перми
В ближайшую субботу в Перми соберутся сильнейшие жимовики на Открытый Чемпионат Пермского края по жиму штанги – Гран-при Steel Power, это порядка 150 участников. Награды разыграют в номинациях: жим штанги лёжа, народный и русский жим. Присвоение спортивных званий до КМС включительно. Начало соревнований в фитнес-центре «Колизей» в 11.00 утра. Открытие в 13.00 часов. Гостей праздника ждут лотерея, конкурсы и розыгрыши от партнёров и спонсоров. Вход свободный.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь-Восток: загадочному Вьетнаму посвящается
На чьей улице праздник?
Флешмоб «Голосовач»: Пермяки поставили гигантскую «галочку»
В День набережной изменится движение транспорта
В Барде открыли спорткомплекс «Батыр»
В Пермь едет президент
Пермскому троллейбусу поставили памятник
Звезда Лондонского Королевского балета танцует в Перми
В Перми остановили мотоциклистов без прав и навеселе
Массовое ДТП: Под Пермью столкнулись шесть грузовиков и легковушка
Добавить комментарий: