Не для слабаков: самые сильные люди соберутся в Перми

В ближайшую субботу в Перми соберутся сильнейшие жимовики на Открытый Чемпионат Пермского края по жиму штанги – Гран-при Steel Power, это порядка 150 участников. Награды разыграют в номинациях: жим штанги лёжа, народный и русский жим. Присвоение спортивных званий до КМС включительно. Начало соревнований в фитнес-центре «Колизей» в 11.00 утра. Открытие в 13.00 часов. Гостей праздника ждут лотерея, конкурсы и розыгрыши от партнёров и спонсоров. Вход свободный.