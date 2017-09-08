Пермь-Восток: загадочному Вьетнаму посвящается
В Перми прошел юбилейный, пятый, открытый форум «Пермь-Восток». На этот раз его посвятили Вьетнаму. Самих вьетнамцев пришло немного, зато знатоков их культуры собралось предостаточно.
То, что показывает Владимир Бартули и его коллеги, называется «нят нам», это и единоборство и оздоровительные комплексы, которые однажды его заинтересовали. Сам Владимир детский врач, а часть восточной культуры - одно из увлечений.
Выступление - часть открытого городского форума «Пермь-Восток». Пять лет назад идея была предложена руководителем второй гимназии и поддержана, в том числе и городской думой, как возможность знакомства пермяков с восточными странами.
В этом году юбилейный форум посвящён Вьетнаму, до этого были Китай, Япония, Южная Корея и Сингапур. С помощью видеосвязи к участникам обратился генконсул вьетнамской республики в Екатеринбурге Ву Зуй Мынг с приглашением знакомиться и сотрудничать с его родиной.
Ответные предложения тоже в силе - вьетнамцы, которые бывают с визитами в Перми или трудятся здесь впечатлениями полны - от города, природы и погоды.
Форум - это многообразие площадок - круглые столы, мастер-классы расписаны на весь день. Любой желающий может узнать, кто такие Чан Ван Кан, Нгуен Фан Чан или Фан Хонг. Это вьетнамские мастера живописи, которой посвятили один из мастер-классов.
Креветка на бумаге, креветки на столе - на десерт участникам форума после насыщенного дня предложили познакомиться и с вьетнамской кухней в противовес традиционным кофе-брейкам. Блюд было относительно немного, но пермяки оценили восточный колорит по достоинству.
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