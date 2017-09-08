Вчера Чернушинский район, а сегодня Уинский. Комплексом открываются в регионе объекты, возведенные по программе социального инвестирования компании «ЛУКОЙЛ». На чьей улице праздник сегодня?

Последний раз красную ленту на открытии социального объекта в деревне Кочешовка перерезали еще в Советском Союзе.

Услугами нового медицинского центра будут пользоваться жители трех деревень. Это первый пункт в рамках рабочего визита Олега Третьякова в Уинский район.

До недавнего времени в селе Кочешовка медицинскую помощь оказывали в фельдшерско-акушерском пункте, здание которого было построено еще в 50-е годы прошлого века, а сейчас закрыто на ремонт. Поскольку здесь обвалилась крыша, оно не может принимать пациентов.

Стройку в селе Аспа ждали больше 7 лет. Новый дом культуры появился благодаря социальному инвестированию компании «ЛУКОЙЛ». Он будет обслуживать 9 населенных пунктов.

На площадке перед входом в Дом культуры благодаря проекту главы поселения появился мемориальный комплекс. На гранитной стеле около 400 фамилий.

На улице за мемориальным комплексом зажигали газовый факел. Голубое топливо пришло в 78 домов, а населенный пункт газифицирован почти на 100 процентов.