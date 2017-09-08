Флешмоб «Голосовач»: Пермяки поставили гигантскую «галочку»

10 сентября надо не забыть сразу после посещения избирательного участка сделать фото. Это уже речь о нашумевшей акции «Голосовач», организаторы которой устроили флешмоб в поддержку своей идеи.

Полторы сотни молодых людей на пермской набережной собрались исключительно для выражения своей гражданской позиции. Но на то и флешмоб, галочка получается одна на всех. И смотреть на нее лучше всего с высоты птичьего полета.

Шарики нужны для привлечения внимания. В остальном собирать участников долго не пришлось. Здесь каждый готов выразить свою гражданскую позицию.

Сам проект под названием «Голосовач» - федеральный - проходит в 7 городах России. Для Прикамья выбрали Пермь и Губаху. На всех избирательных участках 10 сентября молодых избирателей будут встречать волонтеры с яркой рамкой. Человек фотографируется с рамкой и выкладывает фото в социальных сетях.

Фото выкладываем в «Инстаграм» или «ВКонтаке» с хештегами #ГолосовачПермь или Губаха. Главное, чтобы аккаунты были открыты. Само голосование будет проходить на отдельном сайте. В качестве призов предусмотрены телефоны, планшеты и смарт-часы культового бренда.

Выиграть в конкурсе и поставить свою "галочку в квадрате" можно будет уже в это воскресенье, 10 сентября. Выборы - совсем как счастье, вовсе не за горами.