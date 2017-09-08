В День набережной изменится движение транспорта

В пермской мэрии сообщили о том, что 10 сентября в воскресенье вечером будет закрыто автомобильное движение в районе Соборной площади - по улице Монастырская на участке от Газеты Звезда до Куйбышева и по Комсомольскому проспекту от Советской до Монастырской и Окулова. Это будет сделано для безопасности гостей грандиозного праздника – Дня набережной, где каждый сможет найти развлечения по своему вкусу. Главная сцена будет находиться на Соборной площади, в 18:40 здесь пройдет перформанс с участием артистов из Дуйсбурга и Перми. В 19.00 часов начнется концерт, выступят гости из города-побратима Дуйсбурга, музыкальные группы «Смирный и друзья», So Fix и The Aira. В половине десятого на сцену поднимется народный артист России Олег Газманов. А на самой набережной в это время будут работать сразу три площадки - «Классическая сцена», «Маяк» - с фестивалем электронной музыки и «Сцена на песке», где выступят цирковые коллективы. Для самых маленьких зрителей будут работать интерактивные зоны, где вместе с аниматорами можно будет поиграть в подвижные игры. На самой Каме в это время пройдет парусная регата.

В 23.00 часа с правого берега реки Кама будет запущен фейерверк, который можно будет наблюдать с любой точки нашего города.