В Барде открыли спорткомплекс «Батыр»

В селе Барда торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Завершения строительства местные жители очень ждали. История у объекта непростая. Но теперь все невзгоды позади.

В переводе с тюркского "Батыр" означает храбрец и богатырь. Такое имя новый спорткомплекс в Барде получил неспроста. Первый же баскетбольный матч между школьниками начался как состязание настоящих батыров.

Теперь у начинающих спортсменов есть все условия для тренировок. На трех этажах спортивно-оздоровительного комплекса разместились баскетбольный зал с раздевалками и душевыми, тренажеры, кафе правильно питания и бассейны.

В новом оздоровительном комплексе есть сразу два бассейна. Маленький - для тех, кто только учится плавать, и большой - для тех, кто умеет. Здесь ребята будут соревноваться в скорости и технике плавания. Причем участвовать смогут даже дети с ограниченными возможностями здоровья, здесь для них созданы все условия.

Отметить вместе с жителями по-настоящему историческое для села событие приехал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

О том, что спорт действительно идет в массы, можно судить и по тому, что сегодня главы поселений Бардымского района получили в подарок сертификаты на покупку бильярдных столов.