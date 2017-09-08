В Барде открыли спорткомплекс «Батыр»
В селе Барда торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс. Завершения строительства местные жители очень ждали. История у объекта непростая. Но теперь все невзгоды позади.
В переводе с тюркского "Батыр" означает храбрец и богатырь. Такое имя новый спорткомплекс в Барде получил неспроста. Первый же баскетбольный матч между школьниками начался как состязание настоящих батыров.
Теперь у начинающих спортсменов есть все условия для тренировок. На трех этажах спортивно-оздоровительного комплекса разместились баскетбольный зал с раздевалками и душевыми, тренажеры, кафе правильно питания и бассейны.
В новом оздоровительном комплексе есть сразу два бассейна. Маленький - для тех, кто только учится плавать, и большой - для тех, кто умеет. Здесь ребята будут соревноваться в скорости и технике плавания. Причем участвовать смогут даже дети с ограниченными возможностями здоровья, здесь для них созданы все условия.
Отметить вместе с жителями по-настоящему историческое для села событие приехал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.
О том, что спорт действительно идет в массы, можно судить и по тому, что сегодня главы поселений Бардымского района получили в подарок сертификаты на покупку бильярдных столов.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Пермь едет президент
Пермскому троллейбусу поставили памятник
Звезда Лондонского Королевского балета танцует в Перми
В Перми остановили мотоциклистов без прав и навеселе
Массовое ДТП: Под Пермью столкнулись шесть грузовиков и легковушка
День набережной: будет интересно!
Пермякам дали «Земельный ответ»
Благоустройство дворов: как попасть в программу?
Новичок труппы – гусь Григорий
День набережной: жители Дуйсбурга готовят пермякам необычный подарок
Добавить комментарий: