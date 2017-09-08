В Пермь едет президент
Ближе к концу рабочего дня официальный сайт президента России опубликовал сообщение о визите Владимира Путина в Пермь. Глава государства прибывает 8 сентября, вот что сообщает источник: «8 сентября на площадке АО «ЭР-Телеком Холдинг» – ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи – глава государства ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. Президент также проведёт рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым».
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