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← Пермскому троллейбусу поставили памятник

В Пермь едет президент

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Ближе к концу рабочего дня официальный сайт президента России опубликовал сообщение о визите Владимира Путина в Пермь. Глава государства прибывает 8 сентября, вот что сообщает источник: «8 сентября на площадке АО «ЭР-Телеком Холдинг» – ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи – глава государства ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. Президент также проведёт рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым».

 

Метки: в Перми, Власть, в России

Опубликовано: 08.09.2017 в 01:33 в рубрике - Вести Пермь

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