Пермскому троллейбусу поставили памятник

В Перми на улице Уральская, 108а появился новый арт-объект - памятник пермскому троллейбусу. В качестве музейного экспоната представлен грузовой троллейбус модели КТГ-2. Ретро-троллейбус-грузовик планируют сделать интерактивной площадкой. В машине восстановлены все приборы - руль крутится, колеса поворачиваются, тумблеры переключаются, педали нажимаются.

Троллейбус КТГ-2 выпускался на Киевском заводе электротранспорта им. Дзержинского. В Пермь троллейбус поступил в 1987 году, последний свой выезд совершил в 2006 году. Специалисты Пермгорэлектротранса приступили к реставрации в начале июля. Машину перекрасили в родной цвет, восстановили кузов. Кстати, машина до сих пор на ходу. Все подробности узнал Данил Гусельников.