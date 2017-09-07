Звезда Лондонского Королевского балета танцует в Перми
Звезда мирового балета Наталья Осипова станцевала на пермской сцене партию Жизели. Прима Лондонского Королевского балета подписала контракт с пермским оперным в начале недели.
Пока зрители собираются в фойе в предвкушении увидеть балерину известную на весь мир, Наталья погружена в себя и повторяет начало спектакля, для того чтобы как можно лучше войти в образ. Съёмочную группу просят не мешать, Наталья очень волнуется.
Таких волнительных моментов в жизни великой балерины было много. Жизель - это любимая партия Натальи Осиповой, которую она танцует уже 20 лет. Для неё здесь открывается не просто волшебная сказка, а печальная история о хрупкости любви.
Наталья Осипова, прима-балерина Пермского театра оперы и балета: "Для меня это один из лучших классических балетов, с самой невероятной историей любви, историей прощения, историей очень глубокой".
Эту партию Наталья танцует уже в статусе примы-балерины Пермского театра оперы и балета. Эта новость потрясла балетный мир всего мира, ведь в прошлом она солистка Большого, Мариинского, а ныне действующая звезда Лондонского Королевского балета - и вот теперь Пермь.
Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета: "Мы обычно так не делаем, но можно подпрыгнуть пару раз от радости, это очень, очень радостный день. Поздравляю вас и нас с этим".
Само подписание контракта состоялось несколько дней назад, поэтому планы на будущее пока достаточно призрачны. Известно лишь, что следующий балет в исполнении Натальи будет «Щелкунчик». А пока известная на весь мир балерина покорила пермского зрителя своей необычайной легкостью и артистизмом в балете «Жизель».
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