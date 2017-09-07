В Перми остановили мотоциклистов без прав и навеселе

Подделка номера и отсутствие прав – нарушения, которые выявили сотрудники Госавтоинспекции в рамках рейда «Мотоциклист». Проверка прошла в Ленинском районе Перми. Водителям двухколесной техники выписали 11 штрафов. С начала года по вине мотоциклистов произошло 18 ДТП, где два человека погибли и 23 пострадали.

Юрий Семенищев, командир взвода 7 роты полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми: "Сотрудниками полка ДПС оформлены водители-мотоциклисты, лишенные права управления, водители с признаками алкогольного опьянения, задержан мотоцикл с признаками внесения изменений в номерные узлы и агрегаты, который был доставлен в отдел полиции, а также ряд других нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов.