Массовое ДТП: Под Пермью столкнулись шесть грузовиков и легковушка
В Пермском крае произошла массовая авария : на 3-м километре трассы М7 Волга столкнулись шесть грузовых и один легковой автомобиль. ЧП случилось накануне днем. В результате аварии погиб регулировщик, на которого налетела одна из машин, 3 человека госпитализированы. Участок дороги на время был закрыт, движение осуществлялось через поселок Павловский.
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