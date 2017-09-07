День набережной: будет интересно!

В Перми готовятся к Дню городской набережной. Праздник начнется в 19.00 10 сентября. Здесь будут работать 4 сценических комплекса. Главной площадкой станет Соборная площадь. Три другие разместятся на берегу Камы. В программе цирковые выступления, карнавальные перфомансы, парусная регата, фестиваль электронной музыки. Для детей будут работать интерактивные площадки. В финале вечера после 21:30 выступит народный артист России Олег Газманов.

Праздник завершится в 23:00 большим праздничным фейерверком, который запустят с территории городского пляжа над акваторией реки Кама.