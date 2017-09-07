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Пермякам дали «Земельный ответ»

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Пермяки могли задать вопросы специалистам в сфере земельных отношений. Первая выездная консультация в рамках проекта «Земельный ответ» состоялась в общественном центре микрорайона Зеленое хозяйство, улица Льва Шатрова, 34. Пермякам ответили на вопросы, связанные с приобретением, межеванием, регистрацией, постановкой на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Перми. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.09.2017 в 12:35 в рубрике - Вести Пермь

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