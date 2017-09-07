Пермякам дали «Земельный ответ»
Пермяки могли задать вопросы специалистам в сфере земельных отношений. Первая выездная консультация в рамках проекта «Земельный ответ» состоялась в общественном центре микрорайона Зеленое хозяйство, улица Льва Шатрова, 34. Пермякам ответили на вопросы, связанные с приобретением, межеванием, регистрацией, постановкой на кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории Перми.
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