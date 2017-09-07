Благоустройство дворов: как попасть в программу?

В call-центре Перми состоялись сразу две актуальных горячих линии. Меры воздействия на управляющие компании пермяки могли обсудить с прокурором города Андреем Назаровым.

Специалисты департамента ЖКХ консультировали по вопросам благоустройства территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Перечень дворов и общественных территорий на этот год уже сформирован, а попасть в список на следующий еще можно.

Евгений Ведерников, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации города Перми: "Можно в произвольной форме написать заявку, направить в район, где проживают жители много квартирного дома и район, приняв эту заявку увидит, что жители желают участвовать, и необходимый перечень, что необходимо сделать на придомовой территории, и комиссии после того, как отработают, уже появится перечень многоквартирных домов – участников программы на 2018-2022 годы".