Благоустройство дворов: как попасть в программу?
В call-центре Перми состоялись сразу две актуальных горячих линии. Меры воздействия на управляющие компании пермяки могли обсудить с прокурором города Андреем Назаровым.
Специалисты департамента ЖКХ консультировали по вопросам благоустройства территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды». Перечень дворов и общественных территорий на этот год уже сформирован, а попасть в список на следующий еще можно.
Евгений Ведерников, заместитель начальника департамента ЖКХ администрации города Перми: "Можно в произвольной форме написать заявку, направить в район, где проживают жители много квартирного дома и район, приняв эту заявку увидит, что жители желают участвовать, и необходимый перечень, что необходимо сделать на придомовой территории, и комиссии после того, как отработают, уже появится перечень многоквартирных домов – участников программы на 2018-2022 годы".
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