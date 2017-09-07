В Пермском Театре-Театре в наступившем сезоне поставят музыкальную сказку для детей «Карлик Нос» Вильгельма Гауфа. Одним из актеров, который примет участие в спектакле, станет новичок труппы – гусь Григорий. Как говорят, птица оказалась очень послушной и даже успела порепетировать. Премьера спектакля «Карлик Нос» запланирована на 25 ноября, тогда и состоится дебют пернатого артиста. Пока же Григорий осваивается на новом месте, живет он в декорационном цехе вместе с еще одним гусем-актером Дениской, исполняющим роль в "Поминальной молитве".