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Новичок труппы – гусь Григорий

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В Пермском Театре-Театре в наступившем сезоне поставят музыкальную сказку для детей «Карлик Нос» Вильгельма Гауфа. Одним из актеров, который примет участие в спектакле, станет новичок труппы – гусь Григорий. Как говорят, птица оказалась очень послушной и даже успела порепетировать. Премьера спектакля «Карлик Нос» запланирована на 25 ноября, тогда и состоится дебют пернатого артиста. Пока же Григорий осваивается на новом месте, живет он в декорационном цехе вместе с еще одним гусем-актером Дениской, исполняющим роль в "Поминальной молитве".

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.09.2017 в 11:46 в рубрике - Вести Пермь

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