День набережной: жители Дуйсбурга готовят пермякам необычный подарок
Жители Дуйсбурга снимали на пермской набережной ролик, который подарят пермякам в день рождения этой самой набережной.
С первого взгляда может показаться, что ребята просто дурачатся, или что на набережной происходит что-то странное. На самом деле все движения поставлены профессиональными режиссерами, а ребята мастера своего дела - танцоры.
Большая песочница на променаде - одна из локаций для съемки видеоролика, дополняющего перфоманс, который ребята из города-побратима Дуйсбурга вместе с пермскими артистами покажут на «Дне набережной». Такой своеобразный подарок немцы решили подготовить специально для пермяков.
Четыре локации. Репетиции и дубли. К съемке подготовились со всей серьезностью. Главная задача режиссера - обыграть набережную пластически и показать, как живое граничит с технологиями. Артисты не только танцевали на траве, но и даже бегали и прыгали по каменным стенам.
Что касается самого перфоманса - он будет состоять из нескольких жанров. При этом в действо будут вовлечены и зрители. Также артисты продемонстрируют возможности новых медиатехнологий, которые, к примеру, использовались на съемке фильма «Аватар». Систему «захвата движений» привезли в Пермь из Германии.
Последней и самой эффектной частью видео стал спуск к Каме. Прохладной погоды ребята не испугались и ради искусства погрузились в воду.
Видео, которое получилось в результате этой работы, и сам перфоманс можно будет увидеть на открытии праздника на главной сцене набережной 10 сентября в 18.30.
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