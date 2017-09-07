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Историческая сенсация: в пермский архив переданы уникальные документы

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сенсация

В Перми журналистам показали уникальные документы, о существовании которых российские историки и не подозревали. Касаются они личного секретаря великого князя Михаила Романова – Николая Николаевича Джонсона или Брайана Джонсона, как привыкли его называть исследователи в советское время. Этот человек погиб вместе с великим князем в Перми от рук чекистов. Причем ему предлагали уйти, но он отказался и был застрелен как свидетель. До сих пор принято было считать, что он англичанин. Переданные в Пермский госархив социально-политической истории документы доказывают, что Николай Николаевич принадлежит роду, основатель которого Иван Жонсон. Родился в 1765 году и по достижении совершеннолетия поступил на службу российскому государству, и с тех пор все Жонсоны вплоть до Октябрьской революции 1917 года жили в России. Все это подтверждено подлинными документами, привезенными в Пермь потомками секретаря великого князя.

Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "Сенсационность этих документов состоит в том, что они позволяют по-новому взглянуть на историю о похищении и убийстве великого князя Михаила Александровича и его секретаря Николая, как до сих пор говорили Джонсона, или Брайана Джонсона. Но как выяснилось, он не Брайан, и не Джонсон, и не английский офицер, как часто тоже писали о нем. А Николай Николаевич Жонсон, русский дворянин, русский офицер в четырех поколениях". 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.09.2017 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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