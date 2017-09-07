Обещали - сделали: «Скорую помощь» Чернушки обеспечили гаражом

В Чернушке и ее окрестностях состоялось сразу несколько торжественных открытий. Одно из этих событий, пожалуй, можно выделить особо – местная скорая помощь обрела теплый гараж для машин, и тем самым завершилась ее техническая модернизация.

В этом году отделение скорой помощи Чернушинской больницы переехало на территорию больничного городка, новое помещение сотрудникам пришлось по вкусу, однако оставалась проблема технического плана - отсутствовал гараж для машин и зимой, в ожидании выезда им приходилось стоять на улице.

В январе главврач обратился за помощью к краевому парламентарию Олегу Третьякову и вопрос решили оперативно. Сегодня новый объект готов к использованию - гараж с отоплением вмещает весь автопарк отделения скорой помощи.

Другой объект - дом культуры в селе Етыш, возведённый по предложенной однажды пермскими нефтяниками технологии модульного строительства. С 2014 года таких по краю построено уже более двадцати.

Больше 150 человек, взрослых и детей будут здесь заниматься - шахматы, шашки, теннис, есть танцевальный коллектив и кружок народного творчества. Два зала - для занятий танцоров и зрительный на сто мест.

Дом культуры - это точка притяжения, особенно если речь идёт о небольшом населённом пункте. Есть чем заняться внутри, а на улице есть сцена и детская площадка.

Сегодня Олег Третьяков и Александр Василенко побывали и на новоселье - посмотрели, какие квартиры предлагают чернушанам по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Новосёлы рассказали, что условия их вполне устраивают. В Чернушинском районе на сегодняшний день построено 142 квартиры на территории сельских поселений и около тысячи в самой Чернушке. В планах этого года переселить 600 семей из ветхого и аварийного жилья.