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← В Перми ищут пропавшего школьника, страдающего диабетом

«Ничего сверхъестественного люди не просят»

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Решетников

Александровский и Усольский районы с рабочим визитом посетил временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим Решетников. В центре внимания – медицина. В частности, главная больница Усолья. Многие здания обветшали, но при этом есть и относительно новые. Сами медики предлагают переорганизацию.

Светлана Гердсберг, главный врач ГБУЗ ПК «Усольская ЦРБ»: "На излишки площадей переселить то, где надо делать ремонт. Допустим, поликлинику мы не будем ремонтировать, учитывая что это большие затраты, а все кабинеты перенесем на ту площадь, которая уже есть. Она требует ремонта, но гораздо меньших финансовых затрат, чем поликлиника на сегодняшний день".

Властями региона идея поддержана, конкретные предложения руководство больницы должно представить в краевой Минздрав. А само учреждение здравоохранения войдет в программу «Новая поликлиника». На сегодняшний день с подобными рабочими поездками Максим Решетников посетил все районы Пермского края. Среди вопросов от населения звучали и специфические и те, которые волнуют всех без исключения.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края: "Ничего сверхъестественного люди не просят и не ожидают. Это нормальные дороги, это нормальные поликлиники, доступные врачи, достойные школы, образование детей, это нормальные условия жизни, газ, интернет, тротуары, это вопросы спорта. Людей везде волнуют те вещи, которые, что называется, власть может и должна дать".

 

Метки: в Пермском крае, Власть, Общество

Опубликовано: 07.09.2017 в 09:43 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми ищут пропавшего школьника, страдающего диабетом

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