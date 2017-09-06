В приемную президента пожаловались на гимназию

В приемной президента в Пермском крае прошла прямая телефонная линия для родителей школьников. За час специалистам пожаловались на то, что детей не принимают в школы по месту жительства, и, по словам звонивших, незаконно оставляют на второй год. В одной из школ обучение началось и вовсе без учебников и классного руководителя. Также поступали вопросы, касающиеся поборов. Жительница Перми пожаловалась на гимназию, где якобы принуждают покупать дневники по завышенной цене и собирают деньги на ремонт. Всего поступило 14 звонков, все обращения взяты на контроль.

Житель Перми задал вопрос: "Нас школа обязывает покупать дневники в школе от 200 рублей".

Валентина Маковеева, начальник управления дошкольного образования департамента образования администрации Перми, отвечает: "Образовательное учреждение не имеет права заставлять родителей покупать дневники. Если это обязательная часть учебно-методического комплекса данного образовательного учреждения, то учреждение обязано само приобрести и обеспечить учеников необходимыми учебно-методическими пособиями".