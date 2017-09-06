В Перми пропал больной сахарным диабетом школьник
В Перми продолжаются поиски подростка, который болен сахарным диабетом. Утром 4 сентября он ушел в школу, расположенную в районе КамГЭС, больше его никто не видел. Юноша, которому необходимы инъекции инсулина, лекарств с собой не взял. Приметы подростка: рост 160-165 см, волосы прямые русые, глаза голубые. Был одет в темно-серые брюки, белую рубашку, темно-синюю ветровку. Всех, кому что-либо известно, просят позвонить по телефону 02.
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