Пермь. Вести-Спорт
Выпуск 5 сентября 2017.
Главные темы:
- Баскетбольный клуб "Парма" завершил предсезонную подготовку в Риге победами над двумя спарринг-партнёрами.
-9 сентября на Мотовилихинском пруду пройдёт спортивный праздник «День района». Без малого круглую дату - 79 лет - отметят обширной развлекательной программой для детей и взрослых.
- Игроки женского клуба «Витязь» - победительницы Федеральной лиги по регби-7 прошлого года, готовятся подтвердить свой статус и в этом сезоне. А параллельно завоёвывают один чемпионский титул за другим в смежном дивизионе - пляжном.
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