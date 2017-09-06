Театральный фонтан закрыт на ремонт
Театральный фонтан отключили для ремонта. За неделю специалисты должны провести замену форсунок. Это второй ремонт за последний месяц. Двумя неделями ранее хулиганы сломали ливнеприемные решетки. Обычно театральный фонтан завершает работу в конце сентября. Однако если в городе установится устойчивая холодная погода и температура воздуха ночью опустится ниже нуля, его отключат раньше.
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