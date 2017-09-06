Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Прикамские нефтяники отметили профессиональный праздник

Пермь. Вести-Спорт →

Театральный фонтан закрыт на ремонт

смотреть видео

вход в подземелье

Театральный фонтан отключили для ремонта. За неделю специалисты должны провести замену форсунок. Это второй ремонт за последний месяц. Двумя неделями ранее хулиганы сломали ливнеприемные решетки. Обычно театральный фонтан завершает работу в конце сентября. Однако если в городе установится устойчивая холодная погода и температура воздуха ночью опустится ниже нуля, его отключат раньше.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.09.2017 в 11:35 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Прикамские нефтяники отметили профессиональный праздник

История с исчезновением закончилась благополучно

В call-центре Перми пройдут две прямые линии

Сгоревший корпус бассейна «Кама» будет восстановлен

Подробности ДТП на Камском мосту: водитель мог заснуть

В Прикамье открыли новый участок трассы до Екатеринбурга

Нашлись живые и невредимые

«Золотая маска» заглянула в Краснокамск

Рубить бороды

Звезда мирового балета подписала контракт с пермским театром


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Прикамские нефтяники отметили профессиональный праздник

Пермь. Вести-Спорт →

Обратите внимание

в Перми

Пермь. Вести-Спорт

Выпуск 5 сентября 2017г.
смотреть видео читать06.09.2017 в 11:55
Метки: в Перми, Общество, Спорт

Театральный фонтан закрыт на ремонт

Это второй ремонт за последний месяц.
смотреть видео читать06.09.2017 в 11:35
Метки: в Перми, Общество

В call-центре Перми пройдут две прямые линии

Сразу две актуальные горячие линии. Успевайте позвонить.
смотреть видео читать06.09.2017 в 10:37
Метки: в Перми, Общество

Сгоревший корпус бассейна «Кама» будет восстановлен

Во многом этому поспособствовала активность местных жителей.
смотреть видео читать06.09.2017 в 10:24
Метки: в Перми, Общество

Подробности ДТП на Камском мосту: водитель мог заснуть

23-летний водитель «Хендай» неожиданно выехал на встречку и протаранил сразу две машины.
смотреть видео читать06.09.2017 в 10:00
Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

в России

Рубить бороды

5 сентября 1698 года Петром I был издан указ рубить бороды.
смотреть видео читать05.09.2017 в 14:54
Метки: Общество, в России

В Перми состоялся засекреченный чемпионат

Особенность соревнований спортсменов нацгвардии - их закрытость. Праздных зрителей нет и быть не может.
смотреть видео читать04.09.2017 в 16:09
Метки: в Перми, в России, Спорт

Все бегут!

Участники Пермского международного марафона на низком старте - начало забега 3 сентября в 9:00.
смотреть видео читать03.09.2017 в 07:15
Метки: в Перми, Общество, Спорт, в России

Историю дивизии чёрных ножей оцифруют

Центр документации приступил к оцифровке архивных фондов об истории Уральского добровольческого танкового корпуса.
смотреть видео читать01.09.2017 в 17:06
Метки: в Перми, в России, Общество

Приоритет круга: В России изменят правила кругового движения

Проект постановления в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.
смотреть видео читать01.09.2017 в 15:16
Метки: в Перми, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

Пермь. Вести-СпортПермь. Вести-Спорт

Театральный фонтан закрыт на ремонтТеатральный фонтан закрыт на ремонт

Прикамские нефтяники отметили профессиональный праздникПрикамские нефтяники отметили профессиональный праздник

История с исчезновением закончилась благополучноИстория с исчезновением закончилась благополучно

В call-центре Перми пройдут две прямые линииВ call-центре Перми пройдут две прямые линии

Сгоревший корпус бассейна «Кама» будет восстановленСгоревший корпус бассейна «Кама» будет восстановлен

Подробности ДТП на Камском мосту: водитель мог заснутьПодробности ДТП на Камском мосту: водитель мог заснуть

В Прикамье открыли новый участок трассы до ЕкатеринбургаВ Прикамье открыли новый участок трассы до Екатеринбурга

Вести. Кудымкар 05.09.17Вести. Кудымкар 05.09.17

Нашлись живые и невредимыеНашлись живые и невредимые

«Золотая маска» заглянула в Краснокамск«Золотая маска» заглянула в Краснокамск

Библиотеки проводят декаду знанийБиблиотеки проводят декаду знаний

В Перми выберут Бабушку годаВ Перми выберут Бабушку года

Еда по удостоверениюЕда по удостоверению

Дешевого газа не будетДешевого газа не будет

«Шпаргалка»: Как помочь ребенку адаптироваться к школе«Шпаргалка»: Как помочь ребенку адаптироваться к школе

Рубить бородыРубить бороды

Молодёжка: Дополнительное образование - это интересно!Молодёжка: Дополнительное образование - это интересно!

Фестиваль «Ай да рыжик!» прошел при дефиците грибовФестиваль «Ай да рыжик!» прошел при дефиците грибов

Звезда мирового балета подписала контракт с пермским театромЗвезда мирового балета подписала контракт с пермским театром

«Голосовач»: Выборы - новый тренд в Сети«Голосовач»: Выборы - новый тренд в Сети

ВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детейВОВРЕМЯ! Программа про детей и для детей

Арбитражный апелляционный суд поддержал позицию УФАСАрбитражный апелляционный суд поддержал позицию УФАС

В Прикамье ожидаются заморозкиВ Прикамье ожидаются заморозки

В пермском бэби-боксе оставили малышаВ пермском бэби-боксе оставили малыша

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru