Рубить бороды

Более 3 столетий назад 5 сентября Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. После приезда из заграницы царь собрал бояр, потребовал принести ножницы, и тут же собственноручно отстриг бороды у нескольких бояр. Подобные процедуры он проделывал неоднократно. Приживались новые порядки с трудом. Пошлина была отменена только спустя 74 года. Сегодня борода - модный тренд, которому следуют многие мужчины.