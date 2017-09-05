Рубить бороды
Более 3 столетий назад 5 сентября Петр I установил налог на бороды, чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах. После приезда из заграницы царь собрал бояр, потребовал принести ножницы, и тут же собственноручно отстриг бороды у нескольких бояр. Подобные процедуры он проделывал неоднократно. Приживались новые порядки с трудом. Пошлина была отменена только спустя 74 года. Сегодня борода - модный тренд, которому следуют многие мужчины.
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