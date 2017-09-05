Звезда мирового балета подписала контракт с пермским театром

Звезда мирового балета, прима-балерина Лондонского Королевского балета Наталья Осипова подписала контракт с Пермским театром оперы и балета. Речь идет об участии в четырех постановках, в каких именно, пока не уточняется. Известно лишь, что 5 сентября Наталья Осипова исполнит заглавную партию в балете «Жизель» и, возможно, пермские зрители увидят ее в новогодней сказке «Щелкунчик». Наталья Осипова входит в топ-5 ведущих балерин мира, критики отмечают безупречную технику, темпераментное исполнение и пронзительную лиричность. Ее сотрудничество с пермским театром началось в прошлом сезоне, когда Наталья Осипова станцевала партию в «Ромео и Джульетте», а также исполнила главную роль в постановке Алексея Мирошниченко «Жар-птица».

Наталья Осипова, прима-балерина Лондонского Королевского балета: "Это для меня большое счастье, атмосфера театра, артисты, которые здесь работают, невероятно высокого уровня. Даже заграницей, где я работаю, такого профессионализма мало вижу, а как люди отдаются своему делу, это то, что меня заразило".