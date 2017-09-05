«Голосовач»: Выборы - новый тренд в Сети

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Главное прийти и сфотографироваться - призы будут крутые. Тотальное увлечение молодежи селфи и социальными сетями решили использовать во благо политтехнологи. Интернет-конкурс фотографий намечен на 10 сентября. По правилам снимок можно сделать только на избирательном участке. А раз уж добрался до него, то почему бы и не проголосовать, решили организаторы, которые надеются на высокую явку.

Суть проекта "Голосовач" проста - 10 сентября на всех избирательных участках в Перми и Губахе молодых избирателей будет встречать волонтер с рамкой. Далее делаем самое необычное фото и выкладываем в «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хештегами «Голосовач», «Пермь» или «Губаха». Главное, чтобы аккаунты были открыты. Пользователи интернета могут голосовать на специально созданном сайте «голосовач.ру». Кто наберет наибольшее количество лайков, тот получит три главных приза.

Покусанное яблоко на этот раз также имеет непосредственное отношение к проекту. Все дело в том, что главные призы конкурса - телефон, планшет и смарт-часы, на своем логотипе будут иметь похожее изображение.

Впрочем, простое общение с молодежью показывает, что и призы здесь не главное. Выражать свою гражданскую позицию никого заставлять не надо.

«Голосовач» - федеральный проект, который проходит в 7 российских городах. Сегодня его полностью поддержали и общественники. Окончательные итоги конкурса обещают подвести уже после 13 сентября. Но здесь главное не забыть другую дату - день выборов - 10 сентября.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.09.2017 в 12:43 в рубрике - Вести Пермь

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