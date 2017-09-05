В Прикамье ожидаются заморозки

Похолодание и сильный ветер сохранятся в Прикамье до четверга. Такой прогноз дают синоптики. Осадки при этом должны прекратиться, а столбик термометра может опускаться ниже плюс шести. В некоторых районах ожидаются заморозки.

Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Прохладная погода сохранится до четверга, но при этом осадки прекратятся. Начиная с завтрашнего дня погоду будет определять арктический антициклон. Поэтому в ночные часы не исключены заморозки в отдельных районах по северу и востоку края. Днем температура будет постепенно повышаться и к четвергу поднимется в Перми до 15 градусов. По краю +12…+17С".