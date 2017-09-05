В пермском бэби-боксе оставили малыша
В пермском бэби-боксе оставили новорожденную девочку. Сигнализация в медсанчасти №9 сработала накануне утром в 8.25. Ребенок был одет в шапочку, комбинезон и завернут в плед. По словам медиков, малышка, вероятнее всего, появилась на свет в домашних условиях, поскольку пуповина была перетянута бинтом. Если родные не вернутся за девочкой, ей найдут новую семью. Также специалисты напоминают, что в любом случае матери не грозит уголовная ответственность.
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