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В пермском бэби-боксе оставили малыша

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бэби-бокс

В пермском бэби-боксе оставили новорожденную девочку. Сигнализация в медсанчасти №9 сработала накануне утром в 8.25. Ребенок был одет в шапочку, комбинезон и завернут в плед. По словам медиков, малышка, вероятнее всего, появилась на свет в домашних условиях, поскольку пуповина была перетянута бинтом. Если родные не вернутся за девочкой, ей найдут новую семью. Также специалисты напоминают, что в любом случае матери не грозит уголовная ответственность.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 05.09.2017 в 11:35 в рубрике - Вести Пермь

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