В пермском бэби-боксе оставили малыша

В пермском бэби-боксе оставили новорожденную девочку. Сигнализация в медсанчасти №9 сработала накануне утром в 8.25. Ребенок был одет в шапочку, комбинезон и завернут в плед. По словам медиков, малышка, вероятнее всего, появилась на свет в домашних условиях, поскольку пуповина была перетянута бинтом. Если родные не вернутся за девочкой, ей найдут новую семью. Также специалисты напоминают, что в любом случае матери не грозит уголовная ответственность.