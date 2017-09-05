В Перми прошла гонка квадрокоптеров
Параллельно с марафоном в Перми прошло заключительное мероприятие большого летнего фестиваля - Молодежный форум «Пермский период». Здесь была обширная деловая программа. На разных площадках выступали известные эксперты в мире политики, спорта, науки и инновации. Пожалуй, самой зрелищной частью форума стала гонка на квадрокоптерах на специально построенной по такому случаю трассе для дрон-рейсинга. Правила простые: пройти маршрут максимально быстро. А квадрокоптеры необычные – специально созданные для гонок.
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