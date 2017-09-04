Борис Мильграм впервые ставит детский спектакль

Художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм в этом сезоне пустился в авантюру: впервые за свою творческую деятельность он решил поставить детский спектакль. Это будет сказка «Карлик Нос». Первая читка уже прошла в стенах театра, для артистов труппы, а сейчас Борис Леонидович решил прочитать сценарий непосредственным зрителям сказок - детям.

Читка пьесы обычно мероприятие закрытое. На нём присутствуют режиссёр и актёры. Но не в этом случае. Дело в том, что Борис Мильграм - художественный руководитель Театра-Театра - впервые взялся за постановку детского спектакля.

Идея прочитать детям будущую пьесу пришла художественному руководителю как всегда случайно. Просто он приехал на родительский день в лагерь «Нечайка» к своей дочери. Как это водится, здесь был концерт, и настолько все происходящее понравилось режиссёру, что он решил попробовать.

Но детская аудитория, как известно самая сложная, поэтому и читка здесь была не традиционная, а с песнями и даже немного с танцами.

В озвучивании текста также принимала участие заведующая музыкальной частью Татьяна Виноградова и актер Марат Мударисов. Именно ему в этой постановке отведена главная роль. Сегодня для ребят он исполнил одну песню, но работу над ролью он уже начал.

Про саму постановку известно пока только то, что здесь будет много песен, танцев, а также много животных, которые будут по-настоящему играть роли, а не просто находиться не сцене. А остальные подробности художественный руководитель держит в тайне.

Все тайны узнаем 25 ноября. Именно на эту дату назначена премьера спектакля «Карлик Нос».