К пермским детям прибыл «Летучий корабль»
В День знаний к пермским детям прилетел "Летучий корабль" - спектакль-мюзикл московского «Театриума на Серпуховке». Чудесную сказку о любви и о трудностях, преодолеваемых на пути к безоблачному счастью, 1 и 2 сентября показывали на сцене Пермского академического Театра-Театр. «Летучий корабль» - первая сценическая версия одноименного культового советского мультфильма 70-х годов. Имена его авторов всем хорошо известны - это народный артист России, композитор Максим Дунаевский и поэт Юрий Энтин, вместе с Терезой Дуровой они работали над постановкой спектакля.
На сцене артисты исполняют всем известные песни под живой оркестр. Спектакль был номинантом премии "Золотая маска" в 2012 году в пяти категориях.
Тереза Дурова, народная артистка РФ, режиссер-постановщик: "То, что мы сегодня здесь, для нас это маленькое чудо, потому что мы не один год ждем, когда мы сможем преодолеть преграду и в других городах показать наш спектакль".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми состоялся засекреченный чемпионат
«Неизведанная Парма»: Как связаны бензин и красивые инста-фото?
Пермский марафон: Как это было?
Первокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братству
«Хочу стать президентом и показывать фокусы!»
В чайковских школах прошли торжественные линейки
Кадеты и суворовцы начали учебный год
Букварь и элифба: День знаний в Бардымском районе
Глава края побывал на Дне знаний в Горнозаводске
Как марафонцы настраивались на победу
Добавить комментарий: