К пермским детям прибыл «Летучий корабль»

В День знаний к пермским детям прилетел "Летучий корабль" - спектакль-мюзикл московского «Театриума на Серпуховке». Чудесную сказку о любви и о трудностях, преодолеваемых на пути к безоблачному счастью, 1 и 2 сентября показывали на сцене Пермского академического Театра-Театр. «Летучий корабль» - первая сценическая версия одноименного культового советского мультфильма 70-х годов. Имена его авторов всем хорошо известны - это народный артист России, композитор Максим Дунаевский и поэт Юрий Энтин, вместе с Терезой Дуровой они работали над постановкой спектакля.

На сцене артисты исполняют всем известные песни под живой оркестр. Спектакль был номинантом премии "Золотая маска" в 2012 году в пяти категориях.

Тереза Дурова, народная артистка РФ, режиссер-постановщик: "То, что мы сегодня здесь, для нас это маленькое чудо, потому что мы не один год ждем, когда мы сможем преодолеть преграду и в других городах показать наш спектакль".