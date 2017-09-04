В Перми состоялся засекреченный чемпионат

В Перми состоялся чемпионат Приволжского округа федеральных войск национальной службы гвардии. Соревнования прошли в привычных рамках Спартакиады, тем не менее в новом расширенном формате. Войска нацгвардии пополнили подразделения СОБР и ОМОН, чей высокий класс физподготовки не даёт соперникам шансов на фору. Получившее всемирную популярность Самбо - прежде всего, служебно-прикладной вид спорта. Доблестные нацгвардейцы им занимаются по обязанности, но с удовольствием. Это - любители. Не редкость и такой вариант, когда завершившие карьеру самбисты поступают на службу - и это уже профессионалы. Их, как правило, активно задействуют в качестве тренеров.

Важной особенностью соревнований спортсменов нацгвардии от подобных, проходящих в рамках служебных спартакиад, является их закрытость. Праздных зрителей в зале спорткомплекса «Политех» нет и быть не может. Личности людей, стоящих на защите государства и мирных граждан, засекречены. Интервью могут давать исключительно ответственные за это люди. Несанкционированные слова могут стоить карьеры. Нюансы эти, впрочем, никак не влияют на спортивный азарт бойцов на татами. Они бьются за победу и возможность представлять Приволжье на всероссийском финале Чемпионата по самбо в столичной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в сентябре.