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«Неизведанная Парма»: Как связаны бензин и красивые инста-фото?

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автопробег

Как связаны бензин и красивые инста-фото? Чтобы добыть классный снимок, многие готовы преодолеть сотни километров. Эти ребята преследуют те же цели, правда, селфиться они пожелали на производственных площадках и городских пит-стопах. Ну, а сверхзадачей было - узнать всё о бензине, который залили в машины путешественников.

Автопробег «Неизведанная Парма» объединил журналистов, блогеров и молодых учёных. Маршрут - от заправки до реального производства. У каждого - разный уровень знаний и свой набор стереотипов. 

Старт пробега оказался экспериментальным. Прежде всего, вместе со специалистами проверили, соответствует ли объём бензина на выходе тому, за который мы заплатили в кассе. Здесь же выяснили - погрешность может составлять плюс-минус 50 мл.  С собой участники пробега забрали образцы бензина ЭКТО-100, чтобы узнать о нём всё в химической лаборатории.

Это 153-я АЗС, та, что возле Чусовского моста, на сегодняшний день самая современная в регионе. Построена с девизом «мелочей не бывает»: продумано всё. На территории АЗС есть пост для подкачки шин, бесплатный wi-fi и уютное кафе. Новинка этого сезона - куриные крылышки, вареники, пельмени и паста с соусом Болоньезе. Неудивительно, что ежедневно именно на эту заправку приезжают три тысячи водителей. Пока вы заправляете свой автомобиль, можете подкрепиться и сами. Кофе натуральный, ежедневно здесь продают от 300 до 400 больших маленьких кружек с бодрящим напитком. Меню, кстати, участники пробега предпочли не просто изучить, а протестировать: дегустировали каши, бургеры и хот-доги, ненадолго отвлекаясь на интервью.

На следующей точке пришлось маскироваться под нефтяников: каска и противогаз стали пропуском на месторождение имени Сухарева. Единственное в мире, оно расположено на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в 8 км от города Березники. Бурение скважин через толщу солей здесь запрещено, поэтому долгое время территория оставалась неисследованной на предмет наличия нефти. Разведка стала возможной благодаря новым технологиям. Само месторождение - по сути, остров, искусственно созданный, но тщательно оберегающий флору и фауну.

С берегом Камы производственную площадку соединяет дамба, а под специальным мостом во время нереста беспрепятственно проходит рыба, место практически заповедное, по соседству особо охраняемая природная территория – Огурдинский бор.

Многие из сегодняшних гостей на лукойловских ЦДНГ уже бывали, но тут действительно удивлены - нет привычных нефтяных качалок. Всё дело в технологиях бурения: скважины здесь сравнивают с варёными макаронами, поскольку идут они не строго вниз, а извиваются, обходя соляные слои, потому и называются наклонными.

Следующая точка на карте - «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Центральный пункт управления можно принять за центр управления полётами. Здесь видны технологические процессы всего предприятия. А это линия антистресс, на которую, кажется, смотреть можно вечно: 40% масел, производимых в России, делают здесь. 

 «Пермнефтеоргсинтез» - это город внутри завода. Своя здесь даже электроэнергия. Для нужд электростанции используется сжиженный природный газ.

Те самые утренние пробы с заправки возле Чусовского моста благополучно завершают автопробег в химической лаборатории. Задача - узнать, сколько здесь содержится серы. Норма - не более 10 мг на 1 литр. Результат - 3,21 ППМ, что соответствует норме, топливо хорошего качества.

Следующей командой автопробега стали пермские семьи. Изучать уже «Заповедную Парму» отправились 10 экипажей. В центре внимания оказались особо охраняемые природные территории, о которых многие даже не слышали. По сути, это нетронутые зелёные уголки в непосредственной близости к цивилизации. Задавать любые вопросы участники акции могли учёным классического университета.

Сергей Занин, участник автопробега «Неизведанная Парма»:

- Для нас важно понимать, какую природу, какую землю оставим для своих детей.

Эти вопросы задавали в микрорайоне Нагорном. Он расположен наиболее близко к промышленным предприятиям. Из Андроновского леса открывается в буквальном смысле панорамный вид. Правда, помимо восхищения он порождает и сомнения - а как здесь чувствуют себя деревья. Впрочем, учёные за местную флору и фауну в данный момент спокойны.

Следующей точкой стали «Бродовские лесные культуры». Здесь на одной территории собраны сразу четыре вида хвойных деревьев: лиственница, ель, сосна и пихта. Деревья высадили более полувека назад специально, чтобы сохранить уникальный генофонд. Семена собирались в 20 регионах России.

Финишировал автопробег на настоящих альпийских лугах - так называют учёные поля возле деревни Лунежки. Здесь растут астры, васильки, колокольчики и гвоздики, но уникальны поля не только поэтому: отсюда виден горизонт, а это для городского жителя довольно редкий пейзаж. Итоги пробега в фото-исполнении можно найти по хэштегу #НеизведаннаяПарма.

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.09.2017 в 15:45 в рубрике - Вести Пермь

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