Пермский марафон: Как это было?
Около 6 тысяч человек приняли участие в международном пермском марафоне. Такой массовый забег для всех желающих провели в Перми впервые. Соревнования проходили на разных дистанциях. Самая длинная - 42 км. Кто победил?
Международный Пермский Марафон стал поводом встать пораньше как минимум для 6 тысяч любителей, спортсменов и неравнодушных к здоровому образу жизни. Все началось со стартов забегов на 10, 21 и 42 км.
У Театра-Театра, на Комсомольском проспекте, улице Сибирской для зрителей были установлены большие экраны с трансляцией. О том, что происходит на дистанциях, также можно было узнать благодаря мастеру спорта СССР по спортивной ходьбе Вадиму Злобину и известному спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву
Днём состоялся массовый забег на 3 км, в котором принял участие и робот Промобот.
В марафоне приняли участие действующие спортсмены,чемпионы России. Среди них Дмитрий Сафронов. Марафонскую дистанцию - 42 км 195 метров он преодолел за два часа 13 минут и 32 секунды, став победителем Пермского международного марафона на дистанции 42, 195 км.
Абсолютные победители марафонцы получили по полумиллиону рублей. Общий призовой фонд большого спортивного праздника составил 1 млн 900 тысяч рублей.
Фраза - главное не победа, а участие - на международном Пермском марафоне не для красного словца, оригинальные медали с пермским звериным стилем достались каждому добежавшему до финиша вне зависимости от результата.
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