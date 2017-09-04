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Пермский марафон: Как это было?

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Около 6 тысяч человек приняли участие в международном пермском марафоне. Такой массовый забег для всех желающих провели в Перми  впервые. Соревнования проходили на разных дистанциях. Самая длинная - 42 км. Кто победил?

Международный Пермский Марафон стал поводом  встать пораньше как минимум для 6 тысяч любителей, спортсменов и неравнодушных к здоровому образу жизни. Все началось со стартов забегов на 10, 21 и 42 км.

У Театра-Театра, на Комсомольском проспекте, улице Сибирской для зрителей были установлены большие экраны с трансляцией. О том, что происходит на дистанциях, также можно было узнать благодаря мастеру спорта СССР по спортивной ходьбе Вадиму Злобину и известному спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву

Днём состоялся массовый забег на 3 км, в котором принял участие и робот Промобот.

Сафронов

 

В марафоне приняли участие действующие спортсмены,чемпионы России. Среди них Дмитрий Сафронов. Марафонскую дистанцию - 42 км 195 метров он преодолел за два часа 13 минут и 32 секунды, став победителем Пермского международного марафона на дистанции 42, 195 км. 

Абсолютные победители марафонцы получили по полумиллиону рублей. Общий призовой фонд большого спортивного праздника составил 1 млн 900 тысяч рублей.

Фраза - главное не победа,  а участие  - на международном Пермском марафоне не для красного словца, оригинальные медали с пермским звериным стилем достались каждому добежавшему до финиша вне зависимости от результата.

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 04.09.2017 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

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← Первокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братству

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