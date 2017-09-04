Первокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братству

Студенты Пермского классического университета отметили День знаний. В этом году в вуз поступили более 3500 человек. Торжественная линейка прошла по традиции на университетской площади. Новоиспеченные студенты принесли клятву верности студенческому братству, а после под международный гимн студенчества «Гаудеамус» загадали желания и отпустили в небо воздушные шары. После торжественной линейки первокурсники вместе со своими деканами еще по одной традиции отправились высаживать новые деревья на Аллее первокурсников, как символ начала своей студенческой жизни.

Наталья Печищева, руководитель пресс-службы ПГНИУ: "Новый учебный год начался для 3,5 тысяч студентов разных форм обучения - бакалавриват, специалитет, аспирантура, магистратура, аспирантура. 1800 из них обучаются на бюджете. Сегодня университет встретил первый набор студентов в новом столетии – во втором столетии для Пермского университета".