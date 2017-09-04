Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «Хочу стать президентом и показывать фокусы!»

Первокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братству

смотреть видео

универ

Студенты Пермского классического университета отметили День знаний. В этом году в вуз поступили более 3500 человек. Торжественная линейка прошла по традиции на университетской площади. Новоиспеченные студенты принесли клятву верности студенческому братству, а после под международный гимн студенчества «Гаудеамус» загадали желания и отпустили в небо воздушные шары. После торжественной линейки первокурсники вместе со своими деканами еще по одной традиции отправились высаживать новые деревья на Аллее первокурсников, как символ начала своей студенческой жизни.

Наталья Печищева, руководитель пресс-службы ПГНИУ: "Новый учебный год начался для 3,5 тысяч студентов разных форм обучения - бакалавриват, специалитет, аспирантура, магистратура, аспирантура. 1800 из них обучаются на бюджете. Сегодня университет встретил первый набор студентов в новом столетии – во втором столетии для Пермского университета".

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 04.09.2017 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«Хочу стать президентом и показывать фокусы!»

В чайковских школах прошли торжественные линейки

Кадеты и суворовцы начали учебный год

Букварь и элифба: День знаний в Бардымском районе

Глава края побывал на Дне знаний в Горнозаводске

Как марафонцы настраивались на победу

По Северной дамбе пустили трамваи

В Перми отметили День знаний

Победу в марафоне одержали Дмитрий Сафронов и Анастасия Кушниренко

В Перми проходит молодежный форум


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «Хочу стать президентом и показывать фокусы!»

Обратите внимание

в Перми

Первокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братству

В этом году в вуз поступили более 3500 человек. Торжественная линейка прошла на университетской площади.
смотреть видео читать04.09.2017 в 13:05
Метки: в Перми, Общество, Образование

Кадеты и суворовцы начали учебный год

О кадетах, суворовцах и Родине Героя Советского Союза.
смотреть видео читать04.09.2017 в 11:43
Метки: в Перми, Общество

Как марафонцы настраивались на победу

Что общего между словами макароны и победа?
смотреть видео читать04.09.2017 в 10:31
Метки: в Перми, Спорт, Общество

По Северной дамбе пустили трамваи

Из оставшихся работ - монтаж бортового камня, ремонт пешеходных дорожек, установка ограждения и укладка межрельсовых плит.
смотреть видео читать04.09.2017 в 10:07
Метки: в Перми, Общество

В Перми отметили День знаний

14 тысяч человек отправились в школы Перми, из которых лучшей на сегодня признана 146-я– она в списке 50 лучших по стране.
смотреть видео читать04.09.2017 в 09:37
Метки: в Перми, Общество, Образование

в России

Все бегут!

Участники Пермского международного марафона на низком старте - начало забега 3 сентября в 9:00.
смотреть видео читать03.09.2017 в 07:15
Метки: в Перми, Общество, Спорт, в России

Историю дивизии чёрных ножей оцифруют

Центр документации приступил к оцифровке архивных фондов об истории Уральского добровольческого танкового корпуса.
смотреть видео читать01.09.2017 в 17:06
Метки: в Перми, в России, Общество

Приоритет круга: В России изменят правила кругового движения

Проект постановления в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.
смотреть видео читать01.09.2017 в 15:16
Метки: в Перми, Общество, в России

Удача на даче: всё про фасоль

Можно ли вырастить фасоль на Урале?
смотреть видео читать31.08.2017 в 14:54
Метки: в Перми, в России, Общество

История на экране: День знаний

Оказывается, День знаний довольно молодой праздник.
смотреть видео читать31.08.2017 в 14:06
Метки: в Перми, в Пермском крае, в России, Образование
Лента новостей RSS каналы

Первокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братствуПервокурсники ПГНИУ принесли клятву верности студенческому братству

«Хочу стать президентом и показывать фокусы!»«Хочу стать президентом и показывать фокусы!»

В чайковских школах прошли торжественные линейкиВ чайковских школах прошли торжественные линейки

В Кудымкаре построят новую школуВ Кудымкаре построят новую школу

Кадеты и суворовцы начали учебный годКадеты и суворовцы начали учебный год

Букварь и элифба: День знаний в Бардымском районеБукварь и элифба: День знаний в Бардымском районе

Глава края побывал на Дне знаний в ГорнозаводскеГлава края побывал на Дне знаний в Горнозаводске

Как марафонцы настраивались на победуКак марафонцы настраивались на победу

По Северной дамбе пустили трамваиПо Северной дамбе пустили трамваи

В Перми отметили День знанийВ Перми отметили День знаний

Победу в марафоне одержали Дмитрий Сафронов и Анастасия КушниренкоПобеду в марафоне одержали Дмитрий Сафронов и Анастасия Кушниренко

ВОВРЕМЯ. Про Добрянский районВОВРЕМЯ. Про Добрянский район

В Перми проходит молодежный форумВ Перми проходит молодежный форум

Все бегут!Все бегут!

Ай да рыжик!Ай да рыжик!

Мусульмане празднуют Курбан-БайрамМусульмане празднуют Курбан-Байрам

Специальный репортаж: «Русский мир» в ЧайковскомСпециальный репортаж: «Русский мир» в Чайковском

Пермское доброе: Из чего вырастает счастье?Пермское доброе: Из чего вырастает счастье?

Пермь - зеленый городПермь - зеленый город

Историю дивизии чёрных ножей оцифруютИсторию дивизии чёрных ножей оцифруют

Настоящий книжный рай!Настоящий книжный рай!

В Перми загорелся троллейбусВ Перми загорелся троллейбус

7 тысяч рублей в час: как пермяки собрали деньги на лечение новорожденной7 тысяч рублей в час: как пермяки собрали деньги на лечение новорожденной

Пермская школа вошла в Топ-50 школ РоссииПермская школа вошла в Топ-50 школ России

Приоритет круга: В России изменят правила кругового движенияПриоритет круга: В России изменят правила кругового движения

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru