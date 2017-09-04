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«Хочу стать президентом и показывать фокусы!»
В Березниках на школьной линейке шел дождь. Но учеников это не испугало. На праздник в гимназии № 9 собралась почти вся школа. В этом году старшие классы представили свои номера для малышей о том, что лениться нужно прекращать, а учиться начинать, но всё это, конечно, было в шуточной форме. После всем ученикам подарили фирменные подарки и ученики отправились на урок мира. Но прежде первоклассники рассказали свои рецепты успешной учебы.
Илья Воробьев: "Хочу изучать химию, там интересно. Хочу стать президентом, чтобы он показывал фокусы!".
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