В чайковских школах прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года. В этом году за парты в Чайковском районе сели 12 тысяч школьников, из них для 1444 ребят школьный звонок прозвенел впервые. Поучаствовать и прочувствовать атмосферу праздника, увидеть счастливые лица детей, педагогов и родителей можно было во всех школах города. Одна из самых массовых линеек прошла в школе №2. И это не удивительно, ведь в этом году самая старейшая школа города распахнула свои двери для ребят в 60-й раз. И в этот юбилейный год школу пришли поздравить ее выпускники.