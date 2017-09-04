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← Букварь и элифба: День знаний в Бардымском районе

Кадеты и суворовцы начали учебный год

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суворовцы

В День знаний пермские школы  объединила патриотическая тема. Где-то меньше, а там, где школьники уже надели форму – гораздо больше. О кадетах, суворовцах и Родине Героя Советского Союза.

Вынос знамени - задача не только ответственная, но и нелёгкая: полотнище вместе с древком весит 15 кг. Наверное, потому нести главный символ доверили лучшему спортсмену училища Максиму Миронычеву.

За парты нынче сядут 400 суворовцев - это ребята из 36 регионов страны. Все они принимали поздравления от полпреда Михаила Бабича, командования ракетных войск стратегического назначения и Героя России Сергея Яшкина. Гости оценили электронную таблицу Менделеева, оборудование для опытов, комнаты ребят, а также строящиеся корпуса.

из Индии

В кадетском корпусе торжественная линейка запомнится и гостям, и самим кадетам: их ряды  пополнили ребята из Индии.

Индийские кадеты скоро отправятся на родину, а вот пермские начнут учебный год в обновлённом корпусе.

Абсолютное новшество этого учебного года - автодром, который ребятам только предстоит освоить. А помогать им в этом будут сотрудники войск Национальной гвардии. И ещё одна новинка - штурмовая полоса препятствий.

штурмовая полоса

Не такие официальные, но ещё более волнительные торжества прошли 1 сентября в школе посёлка Лямино - той, что носит имя легендарного командира группы «Альфа» Геннадия Зайцева. Герой Советского Союза лично присутствовал на линейке, и вспоминал, каким был день знаний в его детстве.

Пусть все эти ребята носят разную форму, есть то, что их объединяет.

Игорь Цветков, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Они, может быть, станут военными, может, будут работать в «оборонке», но от них зависит оборонная мощь государства".

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.09.2017 в 11:43 в рубрике - Вести Пермь

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