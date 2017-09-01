Книжная ярмарка, которая проходит в эти дни в Перми, - одно из самых интересных событий в нашем городе. Сегодня здесь можно было купить гуманитарную, образовательную, современную русскую литературу, книги по истории России и русской революции, деловую литературу, книги об Урале, а также книги авторов, жизнь и творчество которых связаны с Пермским краем. Помимо изучения новинок книжной отрасли здесь можно посетить творческие встречи авторов, литературных критиков и исследователей.

Издательства, книжные магазины, редакции газет и журналов. Одним словом настоящий книжный рай развернулся в крытом павильоне возле Горьковской библиотеки.

Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Крым, Пермь. Более 60 лучших издательств со всей России представляют здесь самое богатое разнообразие жанров литературы. Классика, бизнес-литература, книги профессиональной направленности и даже комиксы.

По словам организаторов, книги здесь можно приобрести по цене ниже, чем в магазине. Кроме новинок книжной отрасли здесь пройдут творческие встречи авторов, литературных критиков и исследователей. А 1 и 2 сентября уже в самой «горьковке» пройдет увлекательный квест для школьников на знание авторов.

Еще одним ярким событием ярмарки станут так называемые литературные дуэли – поэтический и прозаический слэм. Главным и единственным оружием соревнующихся в искусстве стихосложения являются их собственные стихи, поэтические экспромты и, конечно же, харизма.

Также здесь можно принять участие в акции, которая поможет Горьковской библиотеке определить, какие книги вы предпочитаете больше всего. Для этого нужно сделать фотографию с любимой книгой, выложить в интернет с хештегом #горьковкапермь. Большая книжная ярмарка здесь будет работать до 3 сентября включительно.