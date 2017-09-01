В Перми загорелся троллейбус
ЧП с участием общественного транспорта произошло в Перми. Со слов очевидцев, на Комсомольском проспекте загорелся троллейбус 10 маршрута, это произошло во время движения. Как видно на фото, выложенном в сеть, водитель пытался потушить пламя самостоятельно. О пострадавших не сообщается.
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