7 тысяч рублей в час: как пермяки собрали деньги на лечение новорожденной

В Прикамье встречали Алену Ковину – полуторамесячную малышку, которой провели операцию на сердце через несколько часов после рождения. Родители везут девочку домой в Усть-Кишерть, в Перми поезд сделал небольшую остановку. Участие в судьбе ребёнка принимал весь Пермский край - в итоге на операцию было собрано почти 800 тысяч рублей.

Ещё до рождения Алёны её маме, Александре Ковиной, сообщили, что у малышки тяжелый порок сердца, и что с ним в нашем регионе не выживал никто. Но врачи из Санкт-Петербурга посчитали, что шанс всё-таки есть – они и провели замену сердечного клапана новорожденной. Почти месяц девочка провела в реанимации, сейчас чувствует себя хорошо, правда, кормят её пока через зонд, чтобы по росту и весу быстрее догнала сверстников.

Дмитрий Жебелев, руководитель благотворительного фонда «Дедморозим»: "Невероятно, на что оказались способны тысячи людей. Буквально за неделю они собрали огромную сумму – почти 800 тысяч рублей. Это почти 7 тысяч рублей в час".