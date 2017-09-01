Пермская школа вошла в Топ-50 школ России

Пермская физико-математическая школа № 146 вошла в Топ-50 школ России. Такой рейтинг подготовило Рейтинговое агентство «Эксперт РА». В список школ также вошли средние учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ханты-Мансийска. Школа 146 открылась в Перми еще в 1994 году. Сейчас здесь обучаются более 400 детей. Педагогический коллектив состоит из 31 учителя. Выпускники ориентированы на продолжение обучения в вузах по профилю школы. Гордость школы - выпускник Василий Югов, победитель международной олимпиады по физике.