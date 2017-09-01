Приоритет круга: В России изменят правила кругового движения
МВД России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила дорожного движения», которым устанавливается приоритет при проезде перекрестка с круговым движением. Необходимость установления такого приоритета обусловлена двоякостью восприятия водителями действующих норм. Так, в различных субъектах страны и даже в одном городе схемы проезда перекрестков с круговым движением отличаются друг от друга, что способствует образованию на них заторов и совершению дорожно-транспортных происшествий. Проект постановления в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.
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