Приоритет круга: В России изменят правила кругового движения

МВД России подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила дорожного движения», которым устанавливается приоритет при проезде перекрестка с круговым движением. Необходимость установления такого приоритета обусловлена двоякостью восприятия водителями действующих норм. Так, в различных субъектах страны и даже в одном городе схемы проезда перекрестков с круговым движением отличаются друг от друга, что способствует образованию на них заторов и совершению дорожно-транспортных происшествий. Проект постановления в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения.