Летний Гран-при: В Чайковский съедутся лучшие летающие лыжники мира

Представитель Пермского края Евгений Климов показал лучшие из россиян результаты на четвертом этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Хакубе. На японских трамплинах К-120 Евгений показал 7 и 11 результаты. Остальные российские прыгуны в первой тридцатке. Победителем в двух попытках стал японец Юнсиро Кобаяси.

Выступления вышеназванных спортсменов, как и других ведущих прыгунов планеты прикамцы совсем скоро смогут увидеть своими глазами. В этом году летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском станет самым представительным в истории Пермского края. В спорткомплекс «Снежинка» для участия в соревнованиях, которые состоятся 9 и 10 сентября, прибудут около 200 спортсменов и тренеров со всего мира. Поименные заявки только начинают поступать, но уже известно, что в составе сборной Швейцарии в Пермский край приедет четырехкратный олимпийский чемпион Симон Амман, а Чехию представит чемпион мира Якуб Янда. В составе российской команды выступят пермские спортсмены Евгений Климов, Анастасия Баранникова и Ксения Каблукова.

Летний Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина расценивается национальными сборными как генеральная репетиция зимнего олимпийского сезона. По его итогам будут определены окончательные составы сборных на Олимпийские игры в Корее. Прямая трансляция соревнований будет проходить на телеканалах «Евроспорт» и «Матч ТВ». Билеты на турнир уже доступны у крупнейших билетных операторов Пермского края и России.