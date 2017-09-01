«Парма» готовится к новому сезону

Баскетбольный клуб «Парма», тем временем, продолжает готовиться к новому сезону. Команда тренируется в Латвии и уже провела первый контрольный матч. Соперником был местный клуб «Огре». Пермяки были сильнее – 74:44. Самым результативным в составе «Пармы» стал Маклин, на счету которого 14 очков, 13 набрал Фрэнк Гейнс, 11 – Алексей Вздыхалкин.